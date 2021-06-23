Пожар на ГРЭС в Белоруссии оставил без электричества две области

Белорусская Лукомльская тепловая электростанция загорелась в среду, 23 июня. Без света остались населенные пункты Могилевской и Витебской областей.

Как сообщило министерство энергетики республики на своем канале в Telegram, под отключение попали восемь энергоблоков и все исходящие линии.

В социальных сетях появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как внутри разгорается пламя.

По предварительным данным, причиной пожара стало повреждение измерительного трансформатора.

Подразделения МЧС выехали на место для тушения. Принимаются все меры для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки.

Корреспондент «БелТА» уточнил, что в Могилеве социально-важные объекты подключили к резервному питанию. Речь прежде всего идет о больницах.