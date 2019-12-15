  • Электрический трансформатор эффектно взорвался при мощном землетрясении на Филиппинах. Видео

    15 декабря 2019, 16:52

    Алена Макаренко

    Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Филиппин 15 декабря. В городе Давао взорвался электрический трансформатор, из-за чего обрушился торговый центр. Об этом сообщила газета Daily Mail.

    Очаг землетрясения находился на глубине около 49 километров. А эпицентр оказался в 36 километрах от Коронадала.

    Подземные толчки чувствовались и в Давао — городе на южном острове Минданао. Он расположен к северу от эпицентра землетрясения. Там взорвался электрический трансформатор. Яркая вспышка света возникла на проводах, которые висели высоко над землей, после раздался громкий хлопок.

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    Местные жители, которые шли по улице неподалеку от места ЧП, закричали и побежали в укрытие. Обрушился трехэтажный торговый центр, некоторые граждане оказались в ловушке под обрушившимися конструкциями. Есть ли жертвы, пока неизвестно.

    А в городе Кидапаван на острове Минданао обрушилась часть гостиницы Eva"s Hotel. В момент ЧП в здании не было ни постояльцев, ни персонала.

    Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении магнитудой 6,8 на Филиппинах, позднее балл понизили до 6,5. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что сильных волн не ожидается.

    В октябре на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,0. Тогда погибли как минимум пять человек.