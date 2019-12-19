Ельченко назначили послом от Украины в США

«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США», — сообщается в указе.

В то же время Ельченко оставил пост постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке. Теперь по указу Зеленского заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица займет пост постоянного представителя государства при ООН.

До назначенного сейчас посла Украины в США эту должность занимал Валерий Чалый.