Экзитполы показали переизбрание президента Австрии на следующий срок | 360°

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Экзитполы показали переизбрание президента Австрии на следующий срок

ORF: президент Австрии Александр Ван дер Беллен лидирует на выборах главы государства

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Действующий президент Австрии Александр Ван дер Беллен получил более половины голосов на выборах главы государства, сообщил телеканал ORF. По данным экзитполов, политик набрал 56,1%.

Глава государства назвал 9 октября «самым высоким праздником в демократии». Он поблагодарил всех, кто пришел и исполнил свой гражданский долг. Александра Ван дер Беллена уже начали поздравлять с победой.

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Основным соперником главы государства является кандидат от ультраправой «Партии свободы» Вальтер Розенкранц. По предварительной информации, он занимает второе место с результатом 17,9%. Всего на должность президента баллотировались семь человек. Александр Ван дер Беллен занимает пост с 2017 года. По данным издания, он превысил собственные результаты, показанные во втором туре прошлых президентских выборов — тогда он набрал 53,8%.

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Жители Австрии вышли на митинг и призвали власти страны отменить санкции против России, сообщил RT. Среди протестующих оказался и бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг допустил снятие антироссийских ограничений. Он заявил, что страна готова искать компромисс, но до него «еще очень далеко».

Австрия

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