Экзитполы: партия «Грузинская мечта» вышла в лидеры на выборах

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 47,6% голосов на выборах в местные органы власти. Сейчас она находится на лидирующей позиции. Об этом сообщила телекомпания Imedi со ссылкой на данные экзитпола.

Согласно информации телекомпании, «Грузинская мечта» лидирует на выборах с 47,6% голосов. На втором месте находится партия «Единое национальное движение» (ЕНД). Она получила 27,1% голосов. Замкнула тройку лидеров партия «За Грузию», заработавшая 6,8% голосов избирателей.

По данным экзитпола телекомпании «Мтавари архи», «Грузинская мечта» заручилась поддержкой 38,6% жителей страны. Партия «Единое национальное движение» получила 33% голосов, а «За Грузию» - 7,6%.

Как заявил телеканал «Формула» со ссылкой на результаты своего экзитпола, «Грузинская мечта» набирает 46% голосов. Партия «Единое национальное движение» оказалась на втором месте с 33%, а партия «За Грузию» замкнула тройку с 6%.

Ранее партии «Грузинская мечта» и «Единое нацдвижение» уже заявили, что победят на выборах в органы местного самоуправления в Грузии.