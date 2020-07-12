Экзитпол: Дуда победил на выборах президента Польши с перевесом 0,8%

Второй тур президентских выборов прошел в Польше прошли в воскресенье, 12 июля. На пост руководителя государства выдвинулись действующий президент Анджей Дуда и представитель оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Как сообщило издание Polityka со ссылкой на данные экзит-пола: Дуда набрал 50,4% голосов, а Тшасковский 49,6%.

Окончательные результаты выборов Государственная избирательная комиссия Польши представит в течение двух суток

Секретарь комиссии Магдалена Петжак не исключила, что это может произойти уже вечером в понедельник. «Все зависит от скорости поступления протоколов из-за границы», — пояснила она.

По данным избирательных комиссий выборы прошли без серьезных нарушений. Несмотря на карантинные меры граждане массово пришли на участки. Все голосование шло с соблюдением санитарных мер.

Первый тур выборов прошло 28 июня. Ни один из 11 кандидатов не смог получить половину голосов избирателей. Власти назначили второй тур с участием двух кандидатов, которые показали лучший результат.