Экзит полл от СМИ: Лукашенко лидирует на выборах с 71,4% голосов

По данным национального экзит полла, Лукашенко набирает 79,7% голосов. Его главная конкурентка, Светлана Тихановская — 6,8%.

Это уже шестая победа на президентских выборов действующего главы Белорусии. На своих первых выборах в 1994 году во втором туре он набрал почти 80%, а его соперник бывший председатель совета министров Белоруссии Вячеслав Кебич 14,2%.

На вторых президентских выборах лидер набрал 75,62%, опередив соперника Владимира Гончарика, который получил только 15,56%. В 2006 году единый кандидат от оппозиции Александр Милинкевич получил 6,2% голосов против 82,6%, которые достались Лукашенко.

В 2010 году на выборах второе место занял Андрей Санников, который получил только 2,43%, когда Лукашенко досталось 79,65%. В 2015 году Татьяна Короктевич уступила действующему президенту Белоруссии с результатом 4,42% против 83,49%.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось 4 августа. Явка по нему превысила 30%. В воскресенье, 9 августа, в стране с 8:00 до 20:00 прошло обычное голосование. Явка по данным на 18:00 составила 79%. Так как около комиссий в Минске собралась огромные толпы и все проголосовать не успели, то по решению главы ЦИК Лидии Ермошиной их работу продлили.