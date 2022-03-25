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    25 марта 2022, 22:40

    Эквадор утонул в бананах, которые не ушли в Россию

    WSJ: фермерам из Эквадора некуда девать заготовленные для России бананы

    Александр Блинов

    Фермеры из Эквадора не знают, что делать с огромными партиями бананов, которые готовили для экспорта в Россию, но теперь не могут отправить из-за санкций. Фрукты вынуждены раздавать практически даром, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Эквадор утонул в бананах, которые не ушли в Россию

    Фермеру Сегундо Солано пришлось выбросить на дорогу около 20 тысяч тонн бананов. Девать их некуда. Он решил их раздать, пока не пропали. Положил рядом таблички с надписью «отдаю», чтобы забрали.

    Россия является одним из крупнейших экспортеров эквадорских бананов, отметила WSJ. По ее данным, на более 20% всего экспорта бананов в Эквадоре приходится на российский рынок.

    Поставщики цветов тоже столкнулись с проблемами. Вероятно, скоро их тоже будут дарить эквадорцам.

    В еще одной южноамериканской стране, Парагвае, с невозможностью экспорта своей продукции столкнулись поставщики говядины. За прошлый год Парагвай поставил 20% всей свой говядины в Россию.

    Глава Парагвайской Ассоциации производителей крупного рогатого скота Педро Гайи заявил, что кризис сильно ударил по ним. По его словам, Россия — второй по величине покупатель, и внутренний рынок не сможет поглотить столько лишнего мяса.

    Росстат ранее сообщил, что на прошлой неделе бананы подорожали почти на 8%.