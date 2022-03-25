Эквадор утонул в бананах, которые не ушли в Россию

Фермеры из Эквадора не знают, что делать с огромными партиями бананов, которые готовили для экспорта в Россию, но теперь не могут отправить из-за санкций. Фрукты вынуждены раздавать практически даром, сообщила газета The Wall Street Journal.

Фермеру Сегундо Солано пришлось выбросить на дорогу около 20 тысяч тонн бананов. Девать их некуда. Он решил их раздать, пока не пропали. Положил рядом таблички с надписью «отдаю», чтобы забрали.

Россия является одним из крупнейших экспортеров эквадорских бананов, отметила WSJ. По ее данным, на более 20% всего экспорта бананов в Эквадоре приходится на российский рынок.

Поставщики цветов тоже столкнулись с проблемами. Вероятно, скоро их тоже будут дарить эквадорцам.

В еще одной южноамериканской стране, Парагвае, с невозможностью экспорта своей продукции столкнулись поставщики говядины. За прошлый год Парагвай поставил 20% всей свой говядины в Россию.

Глава Парагвайской Ассоциации производителей крупного рогатого скота Педро Гайи заявил, что кризис сильно ударил по ним. По его словам, Россия — второй по величине покупатель, и внутренний рынок не сможет поглотить столько лишнего мяса.

Росстат ранее сообщил, что на прошлой неделе бананы подорожали почти на 8%.