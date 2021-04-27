Эквадор попросил помощи с вакцинацией у России, США и Китая

Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо попросил Россию, США и Китай оказать помощь в вопросе вакцинации населения. Письмо с обращением он направил лидерам трех стран.

«Президенту России направлено письмо с просьбой о поддержке в вопросе вакцин. C новым правительством мы уже инициировали процедуры, чтобы ускорить поставку», — привело РИА «Новости» слова Лассо.

Глава Эквадора добавил, что такие же запросы отправил в США и Китай. Политик пояснил, что у Пекина он попросил одобрить новые поставки препарата, а также ускорить процесс поставок уже согласованных партий.

Ранее власти Эквадора договорились о поставках вакцины от коронавируса компаний Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Также они согласовали приобретение вакцин с помощью механизма Covax. Пока страна получила порядка двух миллионов доз препаратов.

Во время предвыборной кампании Лассо обещал привить от коронавируса девять миллионов жителей Эквадора. Такое количество людей планируется вакцинировать за первые 100 дней президентства Лассо. Всего на территории страны проживают около 17 миллионов человек.