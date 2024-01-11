Мир 11 января 2024, 07:41 Эквадор передаст США старую российскую технику в обмен на их новую IMAGO/Daniel Molineros/globallookpress

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Власти Эквадора передадут Соединенным Штатам старую российскую и украинскую технику в обмен на новую американскую. Об этом сообщил президент страны Даниэль Нобоа в эфире радиостанции Canela.

«Одна из форм — это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму 200 миллионов долларов», — констатировал он.

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Обмен завершится в конце января. О том, что это будет за техника — военная или гражданская, — Нобоа не упомянул.

Для того чтобы получить дальнейшую помощь от Соединенных Штатов, правительство Эквадора накануне встретилось с американским послом Майклом Фитцпатриком. Он пообещал, что латиноамериканская страна получит пакет помощи уже на днях.

Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы лидеров главных бандитских группировок. Живущая в Гуаякиле россиянка рассказала «360», что по улицам ходят вооруженные люди и «стреляют во всех без разбора». По ее словам, в городе много горящих машин, учреждения закрыты.