Эквадор намерен выйти из ОПЕК

Эквадор намерен покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года. Об этом сказано в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны.

«Правительство Эквадора приняло решение, что перестанет быть частью Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

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Из сообщения следует, что это решение вызвано внутренними делами и вызовами, которые должна разрешить страна. Они связаны с фискальной устойчивостью.

«Данная мера продолжает линию национального правительства, направленную на сокращение государственных расходов и увеличение доходов», — поясняет министерство.

Однако национальное правительство продолжит поддерживать все усилия, которые направлены на стабилизацию мирового рынка нефти, а также действия, предпринятые организациями и странами-партерами для того, чтобы гарантировать равноправный доступ к энергии.

В своем сообщении ведомство пожелало успехов ОПЕК «в продолжении той важной работы, которую она осуществляет с 1960 года на пользу как стран-производителей, так и потребителей нефти».

По информации сентябрьского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, в августе добыча нефти Эквадора составила 537 тысяч баррелей в сутки. Государство входит в число стран-участниц ОПЕК с самым небольшим объемом добычи нефти.