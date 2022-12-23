Мир 23 декабря 2022, 09:53 Экстренные отключения света снова начались в Киеве ДТЭК заявил об экстренных отключениях света в Киеве РИА «Новости»

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В Киеве фиксируют экстренные отключения электричества, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. По данным специалистов, стабилизировать напряжение в электросетях города пока не получается, сообщил ТАСС.

О нестабильной ситуации с подачей электричества ДТЭК сообщил еще в понедельник, 19 декабря. В этот день в столице Украины начались экстренные отключения света.

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Тогда же в компании отметили, что стабилизационные графики отключения в настоящее время не действуют.

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О сложной ситуации с электричеством в Киеве ранее заявлял глава компании YASNO Сергей Коваленко. По его мнению, пока о стабильном электроснабжении в городе речь не идет. Президент страны Владимир Зеленский также указывал на то, что сложности на территории республики есть не только со светом, но и с водоснабжением и подачей тепла в дома.