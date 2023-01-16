Мир 16 января 2023, 10:00 Экстренные отключения света продолжились в Киевской и Одесской областях ДТЭК сообщил о продолжающихся отключениях света в Киевской и Одесской областях Украины РИА «Новости»

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Экстренные отключения света проходят в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК «Киевские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света», — сказано в сообщении.

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По данным компании, экстренные отключения света продолжаются 16 января в Днепропетровской и Одесской областях. Такие меры на этих украинских территориях вводились и накануне, 15 января. Ранее представители ДТЭК заявили о поражении двух ТЭС, работу одной из которых пришлось остановить.

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Министерство энергетики Украины подтвердило информацию о поражении объектов инфраструктуры в некоторых регионах страны. В частности, речь идет о Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Винницкой областях.

Утром 16 января воздушная тревога началась в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и части Запорожской области Украины.