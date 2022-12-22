Мир 22 декабря 2022, 10:22 Экстренные отключения света продолжились в Киеве ДТЭК сообщил о продолжающихся экстренных отключениях света в Киеве flickr

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Экстренные отключения света продолжаются в четверг в Киеве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление энергокомпании ДТЭК.

«В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света», — сказано в сообщении компании.

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Экстренные отключения света в украинской столице начались 19 декабря и проходят ежедневно. Ракетные удары повредили объекты критической инфраструктуры в регионе. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко допустил, что Киев и Киевская область могут вновь перейти к плановым отключениям света в ближайшие полторы недели. Тогда свет в домах будут давать на 10 часов в сутки.

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Известно и о повреждении объектов критической инфрастуктуры в Одесской области. Власти региона предупреждали, что в связи с этим возможны аварийные и экстренные отключения электричества.