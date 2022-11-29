Мир 29 ноября 2022, 09:58 Экстренные отключения электроэнергии вновь ввели в Одесской области ДТЭК «Одесские электросети»: экстренные отключения света опять ввели в Одесской области Unsplash

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Экстренные отключения электричества пройдут в Одесской области 29 ноября. Графики стабилизационных отключений больше не действуют. Об этом заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — сказано в сообщении ДТЭК.

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Проблемы с электричеством начались на Украине в октябре после того, как Россия стала наносить удары по объектам критической инфраструктуры страны. На этот шаг российские власти пошли после теракта на Крымском мосту. По их мнению, за ним стоят спецслужбы Украины.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился открыть пункты обогрева по всей стране. Они бесплатные и ими может воспользоваться любой украинец. Однако выяснилось, что эти места, где должны быть свет, вода, мобильная связь и интернет, в действительности не так хорошо работают. Зеленский подверг критике, в частности, власти Киева. СМИ усмотрели в этом желание избавиться от мэра столицы Виталия Кличко как от политического соперника.