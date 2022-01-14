Экстренное заседание по Украине состоится 17 января в Европарламенте

Внеочередное заседание по вопросам «архитектуры безопасности» в Европе и ситуации вокруг Украины пройдет 17 января в Европарламенте. Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Европейской народной партии (ЕНП).

Одним из участников мероприятия станет верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Политики также рассчитывали провести дебаты на тему евробезопасности, однако заявление было сделано слишком поздно. Сейчас подобное решение остается под вопросом, передала «Парламентская газета».