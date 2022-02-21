Экстренное совещание по безопасности созвали во Франции

Во Франции созвали экстренное совещание по вопросам безопасности. Его решили провести на фоне ситуации между Россией и Украиной, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Заседание собрали в узком составе, уточнил источник в администрации французского президента Эммануэля Макрона. Глава государства созвал его вечером 21 февраля.

В Елисейском дворце подчеркнули, что Макрон вечером провел несколько телефонных бесед, в том числе с немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. О чем именно шла речь во время переговоров, не уточняется.

Французский лидер беседовал и с российским лидером Владимиром Путиным. Глава РФ проинформировал Макрона и Шольца о намерении признать ДНР и ЛНР. Указ он собирается подписать в ближайшее время.

В Кремле анонсировали обращение Владимира Путина к россиянам. Вполне возможно, речь пойдет о решении относительно самопровозглашенных республиках Донбасса.