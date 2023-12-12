Мир 12 декабря 2023, 09:33 Экстренное финансирование Украины допустили в ЕС FT: ЕС готов экстренно финансировать Украину вне общего бюджета блока Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency/globallookpress

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Евросоюз рассматривает возможность экстренного финансирования Украины за пределами общего бюджета блока. Об этом написала газета Financial Times.

Дипломаты обсуждают технические предложения по экстренному привлечению средств для Украины. При этом Венгрия поклялась, что не поддастся давлению и не снимет вето на пакет поддержки.

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Невозможность Евросоюза его согласовать может подорвать финансовую стабильность Украины. Поэтому дипломаты начали переговоры о создании пакета помощи с остальными членами.

«Никто не хочет этого делать, если нам не придется… Но было бы безрассудно не иметь плана Б», — заявил собеседник СМИ.

Венгрия отказалась поддержать начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Причиной назвали серьезные исторические последствия такого шага. До этого появилась информация, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз пройдут в марте.

Ранее Венгрия осудила новый украинский закон о правах нацменьшинств — одно из требований для вступления страны в Евросоюз. Согласно закону, представители национальных меньшинств начнут получать базовое и среднее специальное образование на родном языке, если это один из языков Евросоюза. Но венгерская сторона отметила, что до возвращения прав 2015 года еще далеко.