Экстренно севший в Минске борт Ryanair угрожали взорвать из-за поддержки Израиля Евросоюзом

Сообщившие о бомбе на борту лайнера Ryanair, который экстренно сел в Минске, угрожали взорвать ее в небе над Вильнюсом. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минтранс Белоруссии, в деле замешан конфликт Израиля и Палестины.

«Угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом требовали в письме от ЕС прекратить поддерживать действия Израиля», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В белорусском Минтрансе подчеркнули, что давления на принятие решения о посадке со стороны властей республики не было. В ведомстве уверили, что об этом свидетельствует расшифровка переговоров экипажа и диспетчера.

Накануне летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в Минске после сообщения о взрывном устройстве. На борту лайнера находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления мужчину арестовали по обвинению в нескольких уголовных преступлениях. Власти Литвы из-за случившегося запретили принимать лайнеры, которые пролетели над Белоруссией, а в ЕС начали обсуждать вопрос о прекращении авиасообщения с республикой.