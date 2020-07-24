Экстренно севший из-за истребителей США иранский лайнер вернулся в Тегеране

Иранский пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air, к которому ранее приблизились два истребителя ВВС США F-15, приземлился в аэропорту Тегерана.

По данным агентства Tasnim, воздушный борт приземлился в международном аэропорту имени Имама Хомейни.

Гражданский лайнер совершал перелет из Тегерана в Бейрут, когда его перехватили истребители США. Инцидент произошел в небе над Сирией, над 55-километровой бесполетной зоной в районе пограничного пункта на границе с Ираком. Из-за произошедшего судно с пассажирами совершило экстренную посадку в Бейруте.

После этого, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что страна примет необходимые меры после изучения всех обстоятельства происшествия. По его словам, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее сообщил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что если с самолетом во время его возвращения что-либо произойдет, то Иран будет считать виновными США.