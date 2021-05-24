Великобритания рассмотрит санкции против «Северного потока — 2» из-за экстренной посадки борта Ryanair в Минске. Об этом со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба сообщил ТАСС.

Министр отметил, что вопрос о новых ограничениях по газопроводу Великобритания обсудит с партнерами, прежде чем принимать окончательное решение.

«Был упомянут „Северный поток — 2“ и другие возможности санкционного давления. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», — заявил Рааб.

Так он прокомментировал вопрос главы комитета по иностранным делам палаты общин Тома Тугендхата, который поинтересовался, введет ли Великобритания санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа».

Последний трубопровод, по мнению парламентария, является основным источником финансирования властей Белоруссии, так как проходит через территорию республики.

Великобритания стала первой страной, которая потребовала от своих авиакомпаний выбирать маршруты облета Белоруссии, а также отозвала разрешение на рейсы к себе бортов «Белавиа».

Заявку на ограничение полетов над Белоруссией подготовило несколько стран Евросоюза. Они направили ее в Международную организацию гражданской авиации.

Соответствующие санкции ввели после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Борт летел из Афин в Вильнюс, когда диспетчеры сообщили экипажу о полученной информации о взрывном устройстве на борту.

Среди пассажиров находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии канал признали экстремистским, а его авторов объявили в международный розыск по нескольким уголовным делам. После проверки документов Протасевича взяли под стражу.