Мир 14 декабря 2022, 14:21 Экстремисты в Германии планировали убить Шольца — СМИ NYT: заговорщики в Германии планировали убить канцлера Шольца РИА «Новости»

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Правые экстремисты, которые планировали устроить государственный переворот в Германии, хотели убить канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщило издание The New York Times, сославшись на источники, знакомые с ходом расследования.

По их информации, во время обысков у заговорщиков нашли более 100 соглашений о неразглашении.

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«Подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы, включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера», — уточнила газета.

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Немецкие правоохранители взяли под стражу не менее 25 человек, многих из которых заподозрили в создании террористической организации. Как заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк, экстремисты хотели не только свергнуть правительство, но и создать новую армию.