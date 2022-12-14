14 декабря 2022, 14:21
Экстремисты в Германии планировали убить Шольца — СМИ
NYT: заговорщики в Германии планировали убить канцлера Шольца
Правые экстремисты, которые планировали устроить государственный переворот в Германии, хотели убить канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщило издание The New York Times, сославшись на источники, знакомые с ходом расследования.
По их информации, во время обысков у заговорщиков нашли более 100 соглашений о неразглашении.
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«Подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы, включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера», — уточнила газета.
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Немецкие правоохранители взяли под стражу не менее 25 человек, многих из которых заподозрили в создании террористической организации. Как заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк, экстремисты хотели не только свергнуть правительство, но и создать новую армию.
Германия
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