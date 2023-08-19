Мир 19 августа 2023, 02:33 Экстремальную жару назвали «новой нормой» Эксперт ВМО по климату Силва: сильная жара в странах Европы не стала неожиданностью ru.freepik.com

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Установившаяся в ряде регионов Северного полушария сильная жара не является неожиданностью. Об этом заявил эксперт Всемирной метеорологической организации (ВМО) по климату Альваро Силва. Его слова привел ТАСС.

По его словам, речь идет о «новой норме», ведь в последние десятилетия многие экстремальные погодные явления стали наблюдаться чаще.

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«Изменение климата, вызванное деятельностью человека из-за выбросов парниковых газов, является здесь основной движущей силой», — сказал он.

В пресс-релизе ВМО также указывается, что июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а в течение августа продолжает сохраняться неблагоприятная погода. Ряд метеослужб Европы, в том числе в Германии, Италии, Польши и Франции, выступили с предупреждениями о сильной жаре на третей неделе августа.

Всемирная метеорологическая организация является специализированным учреждением ООН.

Ранее стало известно, что запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца. В случае продолжения жары и засухи ситуация может стать критической, предупредили местные журналисты.