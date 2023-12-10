Мир 10 декабря 2023, 11:29 Экстрадицию убившего транссексуала россиянина разрешили в Германии Суд в ФРГ разрешил экстрадировать в РФ убившего транс-мужчину выходца из Чечни Unsplash

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Немецкий суд постановил экстрадировать в Россию 21-летнего уроженца Чечни, которого в марте осудили за смертельное избиение транс-мужчины. Об этом сообщила газета Bild.

По данным следственных органов, фигурант дважды ударил в лицо транс-мужчину на гей-параде в Мюнстере, который пытался защитить от домогательств оскорблений нескольких транс-женщин.

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Потерпевший упал на асфальт, ударился головой и получил открытую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место медики не смогли спасти его.

В марте 2023 года суд приговорил фигуранта к пяти годам тюрьмы. Для его защиты процесс прошел в закрытом режиме.

Финальное решение об экстрадиции 21-летнего осужденного примут иммиграционные власти Мюнстера. На данный момент неизвестно, отбудет ли он назначенный тюремный срок или покинет территорию страны, не дожидаясь исполнения наказания.

Ранее суд в Санкт-Петербурге вынес приговор мужчине, который убил ЛГБТ-активистку.