Экспортную лицензию «Турецкого потока» отозвали из-за санкций Евросоюза | 360°

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Экспортную лицензию «Турецкого потока» отозвали из-за санкций Евросоюза

Экспортную лицензию «Турецкого потока» досрочно отозвали из-за санкций Евросоюза

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Санкции со стороны Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания «Турецкого потока» в России. Об этом сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V.

«Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов со ссылкой на запреты пунктов 1 и 2 статьи 3 Постановления (ЕС) 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения)», — говорится в сообщении оператора.

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Согласно указанным пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф, отметило РИА «Новости».

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По «Турецкому потоку» «Газпром» поставляет газ из России в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море, транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из них в сутки способна прокачивать до 41,7 миллионов кубометров газа.

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