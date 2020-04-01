Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

«Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке», — говорится в материале.

Так, котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» в понедельник, 30 марта, была равна минус 1,007 тысячи рублей за тонну, уже на следующий день она снизилась до минус 1,2 тысячи. Для поставки на условиях FIP (Free in pipe) продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу.

Это значит, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы в эти два дня превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе и средиземноморском регионе.

Эта ситуация застала многих участников рынка врасплох, говорится в статье. Все из-за того, что их цены на поставки нефти по годовым и краткосрочным контрактам базируются на значении формулы в течение месяца поставки.

При этом в материале указано, что по итогам марта среднее значение котировки все же осталось в положительной зоне, упав примерно на 12,5 тысячи рублей за тонну относительно февральского показателя.

В публикации говорится, что поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

С начала марта нефтяные котировки упали почти вдвое. Это произошло из-за замедления спроса на рынке. Причиной развития такой ситуации стала вспышка коронавирусной инфекции в мире, а также исчерпание соглашений ОПЕК+. Страны — участницы альянса 6 марта не смогли договориться об изменении параметров сделки. Ее также не удалось и продлить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сильный ценовой всплеск на черное золото неизбежен, если отрасль недофинансировать и прекратить работу на новых месторождениях.