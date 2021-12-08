Россия обогнала Швейцарию и вошла в топ-10 мировых экспортеров шоколада

По итогам восьми месяцев 2021 года Россия вошла в топ-10 стран-экспортеров шоколада по объему экспортной выручки. В перечне РФ опередила Швейцарию, сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» со ссылкой на данные отчетов ITC Trademap и UN Comtrade.

Как указано в сообщении, по состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала в годовом выражении (12 месяцев по август включительно к аналогичному периоду годом ранее) шоколадной продукции на сумму 838 миллионов долларов, отметило агентство «Прайм».

Данные содержатся в отчетах ITC Trademap и UN Comtrade.

«По этим же данным, за аналогичный период экспорт шоколадной продукции Швейцарии составил 819 миллионов долларов», — уточняется в сообщении.

По итогам прошлого года Россия находилась на 11 месте в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции, Швейцария была на 10-м.

По оценкам ассоциации, экспорт кондитерских изделий из России в целом в 2020 году увеличился на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Отечественные кондитерские изделия поставляются в 92 страны. Основные покупатели — это Китай и страны ЕАЭС, на их долю приходится 57% экспортных поставок.

В сообщении также указано, что динамика поставок за рубеж позволяет утверждать, что по итогам года Россия укрепит позиции в десятке крупнейших мировых экспортеров этого вида сладостей.

Качественный шоколад должен таять во рту, так как температура его расплавления совпадает с температурой человеческого тела, рассказала руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова. В состав хорошего шоколада входит не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов. Также в нем должно быть не менее менее 18% масла какао и более 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.