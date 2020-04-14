Экспорт товаров из Китая в США уменьшился на 20%

По информации NEWS.ru, оборот товаров КНР с Соединенными Штатами за период с января по март достиг 95,74 миллиарда долларов. За то же время с Россией — вырос до 25,35 миллиарда долларов.

Импорт американских товаров в Китай сократился на 3,7% и составил 27,486 миллиарда долларов, импорт отечественных товаров вырос на 17,3%, до 16,202 миллиарда долларов.

При этом экспорт товаров из КНР в Штаты уменьшился на 25,2% и достиг 68,255 миллиарда долларов, в Россию — на 14,6% и составил 9,151 миллиарда долларов.