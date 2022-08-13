Экспорт товаров из Европы вырос в июне

Евросоюз стал поставлять в Россию больше товаров в июне этого года по сравнению с маем. Об этом сообщил РБК.

Этот показатель вырос за месяц на 18% — с 3,78 миллиарда евро до 4,45 миллиарда евро. При этом он гораздо ниже, чем в июне прошло года. Тогда экспорт составлял 7,21 миллиарда евро.

Самые большие поставки поступают в Россию из Германии — 1,16 миллиарда евро. На втором месте Италия — 532 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Польша — 395 миллиона евро.

На 21% увеличился экспорт лекарств из Европы, на 38% — косметики и парфюмерии, на 16% — пластмассовых изделий и на 38% — медицинских приборов.

Также Евросоюз на 28% увеличил импорт угля перед введением эмбарго на поставки из России. Самый большой импорт зарегистрирован в Германию, Польшу, Испанию, Италию и Нидерланды. Они закупали топливо также в Австралии, США и Колумбии. С марта по май 2022 года страны потратили на уголь в 3,9 раза больше денег, чем в тот же период в прошлом году.