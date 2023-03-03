Мир 03 марта 2023, 23:57 Экспорт пшеницы из России почти вдвое превысил показатели до спецоперации — СМИ Bloomberg: экспорт пшеницы из России почти в два раза превысил показатели до СВО Pxhere

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Объем поставок пшеницы из России в январе и феврале 2023 года стал почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил 6,1 миллиона тонн. Такие данные сообщило агентство Bloomberg.

В материале авторы сослались на информацию логистической компании Logistic OS.

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Стоимость российской пшеницы, как указано в статье, была достаточно низкой из-за большого прошлогоднего урожая, что и привлекло покупателей. Кроме того, как указало агентство, продажи начались в конце 2022 года. Это произошло в тот момент, отметили авторы, когда российское зерно восстановило «конкурентные преимущества».

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Такая тенденция означает, что грузоотправители смогли преодолеть вызванные санкциями проблемы. Как уточняется, Россия отправила в этом сезоне 29,5 миллиона тонн пшеницы. В 2022 году страна отправила 26,7 миллиона тонн, добавляется в материале.

СМИ ранее сообщили, что переговоры по поводу продления зерновой сделки зашли в тупик. Как указывалось, ряд вопросов не получается урегулировать. В частности, остается неясным получит ли Россия гарантии по выходу своей сельхозпродукции и аммиака на рынки по всему миру. Срок действия зерновой сделки истечет 18 марта. Соглашение о вывозе зерна с территории Украины и возможности торговли российской продукцией Россия, Украина, Турция и ООН подписали летом 2022 года.