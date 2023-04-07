Мир 07 апреля 2023, 13:47 Экспорт продовольствия в нуждающиеся страны не пострадает вне зерновой сделки — Лавров Глава МИД Лавров: экспорт продовольствия не пострадает и вне рамок зерновой сделки РИА «Новости»

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Глава МИД Сергей Лавров заявил о твердом обещании России о том, что экспорт продовольствия в нуждающиеся страны не пострадает и вне реализации зерновой сделки. По словам министра, РФ будет работать вне рамок этого соглашения, если западные страны не проявят конструктивный подход, сообщил ТАСС.

Глава МИД отметил — если Запад не захочет работать по-честному, то украинское зерно могут транспортировать по земле, рекам или железнодорожным транспортом.

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«А мы будем работать, если придется, уже и вне рамок этой инициативы, у нас есть возможности делать это с Турцией, с Катаром. Президенты обсуждали соответствующие планы», — подчеркнул Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили ряд вопросов, включая реализацию зерновой сделки. По словам Лаврова, российская часть договоренностей не выполняется, препятствия для вывоза российских зерновых и удобрений лишь ужесточаются. Глава МИД Турции подчеркнул, что республика признает правомерность требований РФ в этом вопросе.