Мир 02 августа 2023, 00:44 Экспорт оливкового масла приостановили в Турции Турция приостановила вывоз оливкового масла из-за мирового роста цен Freepik

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Экспорт оливкового масла приостановили в Турции из-за мирового роста цен. Такое решение приняли и в связи с тем, что Испания и Италия продают турецкое масло после переработки в третьи страны, сообщило Министерство торговли страны в Twitter.

Турецкое ведомство ввело дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла в бутылках и в бочках. Ограничения будут действовать до 1 ноября 2023 года, то есть до момента сбора следующего урожая.

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В Министерстве торговли привели статистику Международного совета по оливкам (IUC), согласно которой, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% из-за засухи в Европе, а в Турции оно увеличилось на 62%. При этом из-за роста экспорта цены на масло выросли в стране на 102%. Турция не может поставлять оливковое масло в больших объемах в виду высоких таможенных пошлин ЕС, чем пользуются Италия и Испания.

«Италия и Испания перерабатывают поставленное нашей страной масло оптом и в бочках и затем продают их в третьи страны. С ноября по июль наш экспорт масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз, а в Италию — в 44 раза», — отметили в пресс-релизе.

Ранее власти Индии задумались ввести запрет на поставки почти всех сортов риса. Такую меру в правительстве рассматривают из-за роста цен на этот продукт.