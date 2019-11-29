Эксперты заявили о рекордном за 10 лет падении продаж автомобилей в мире
Специалисты рейтингового агентства Fitch полагают, что уровень продаж автомобилей в мире по итогам 2019 года составит 77,5 миллиона штук. Об этом сообщил телеканал CNN.
Главный экономист организации Брайан Култон подчеркнул, что падение спроса на мировом автомобильном рынке с середины 2018 года стал ключевой причиной снижения производства.
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«Ситуация оказалась намного хуже, чем мы ожидали», — заметил эксперт.
В Fitch заметили, что основная причина падения продаж машин — снижение спроса со стороны Китая, крупнейшего автомобильного рынка в мире. В стране в 2019 году отмечается спад продаж на 11%. Ожидать роста в 2020-м тоже не стоит: оснований для этого специалисты не видят.
«Это значит, что автомобильный рынок, вероятно, по-прежнему будет оказывать сильное влияние на мировое производство и экономику», — подчеркнул Култон.
Например, Германия уже находится на грани рецессии. На этой неделе немецкий производитель Audi заявил о сокращении 7,5 тысячи рабочих мест. Происходящее в целом не сулит ничего хорошего для восстановления производства во всем мире.