Эксперты выяснили плюсы Brexit для Бориса Джонсона

Британская Палата общин решила провести досрочные выборы. Если Палата лордов согласится, то выборы проведут 12 декабря. Лондон убежден, что они решат судьбу Brexit. Законопроект о досрочных выборах внес в палату общин Борис Джонсон.

«Он не намерен уходить с поста премьер-министра, он хочет провести выборы. И опросы общественного мнения говорят о том, что у консерваторов и у партии Brexit есть определенное преимущество. Однако, как сложится ситуация по избирательным округам еще не совсем ясно, потому что в Британии действует мажоритарная избирательная система. Но все социологи говорят о том, что преимущество будет у консерваторов. Но смогут ли они получить большинство и не придется ли им вступать в какой-то пакт с партией Brexit, еще не ясно. Во всяком случае, консерваторы говорят, что они не собираются этого делать», — отметила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

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По мнению старшего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы РАН Киры Годованюк, Джонсон хочет насолить президенту России при помощи Brexit. Она также добавила, что для сторонников Brexit выход из Евросоюза олицетворяет тот либерализм, который Путин раскритиковал перед саммитом G20.

«В данном случае речь идет о том, что выбирая путь вне Евросоюза, Великобритания открывает себе дорогу к свободной торговле и самостоятельной внешнеторговой политике. Это главный тезис и главный аргумент брекзитеров, которые говорят, что станут пионерами свободного либерального курса, в том числе выбирая свободу внешнеэкономическую», — объяснила Кира Годованюк.

Ранее Нижняя палата парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о проведении досрочных парламентских выборов. Спикера палаты Джон Беркоу заявил, что предложенный правительством документ получил устную поддержку законодателей. В формальном подсчете голосов не было необходимости.