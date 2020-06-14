Эксперты Вlооmbеrg назвали безработицу в США «вечной»

Эксперты выявили причину, которая кроется в «шоке перераспределения». Это явление, при котором в одних отраслях появляются новые рабочие места, в то время, как в других они сокращается. Однако новые места появляются гораздо медленнее, чем исчезают старые.

В исследовании отмечается, что снизить безработицу не получится даже за счет широких программ стимулирования, среди которых монетарная программа Федеральной резервной системы (ФРС) по выкупу ценных бумаг у банков и фискальная правительства, которое предоставляет пособия и льготные кредиты.

Эти программы частично восстановят национальный рынок труда, но не на долго, поскольку увольнения, хоть и в меньшем количестве, продолжаются. «Шок перераспределения» стал причиной примерно трети всех сокращений за последние месяцы. Половина пришлась на ограничительные меры, а остальные увольнения — следствие высокого пособия по безработице, из-за которых безработные не спешат заново устраиваться.

Эксперты уверены, что в этой ситуации правительство США должно поддерживать только финансово успешным компаниям, а нежизнеспособные предприятия не должны рассчитывать на поддержку.