    27 февраля 2020, 23:56

    Эксперты усомнились, что Киев даст воду Крыму

    Ирина Нагайникова

    Профессор СПБГУ и президент российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, а также кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев прокомментировали ситуацию вокруг водоснабжения Крыма. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Николай Межевич объяснил, что Киев причинил много боли жителям Крыма. Он отметил, что после всех доставленных проблем вероятность, что крымчане захотят вернуться в состав Украины крайне мала.

    «Вернуть воду — это была бы прекрасная акция, жест доброй воли. Киев мог бы сказать: „Да, мы с Москвой ссоримся, но простые жители Крыма пострадать не должны“. Это был бы сильный ход. Но они этого его не сделали. Президент Зеленский мог бы на это намекнуть, но очевидно, что у него на это не хватает политического мужества», — посетовал Межевич.

    Евгений Гурьев выразил уверенность, что российские власти в итоге решат проблему водоснабжения технически без участия Украины.

    «Как это было сделано с газом, как это было сделано с электроэнергетикой, как это было сделано с мостом», — объяснил эксперт.

    Он усомнился, что украинская сторона пойдет на возобновление поставок воды в Северо-Крымский канал.