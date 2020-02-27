Эксперты усомнились, что Киев даст воду Крыму

Николай Межевич объяснил, что Киев причинил много боли жителям Крыма. Он отметил, что после всех доставленных проблем вероятность, что крымчане захотят вернуться в состав Украины крайне мала.

«Вернуть воду — это была бы прекрасная акция, жест доброй воли. Киев мог бы сказать: „Да, мы с Москвой ссоримся, но простые жители Крыма пострадать не должны“. Это был бы сильный ход. Но они этого его не сделали. Президент Зеленский мог бы на это намекнуть, но очевидно, что у него на это не хватает политического мужества», — посетовал Межевич.

Евгений Гурьев выразил уверенность, что российские власти в итоге решат проблему водоснабжения технически без участия Украины.

«Как это было сделано с газом, как это было сделано с электроэнергетикой, как это было сделано с мостом», — объяснил эксперт.

Он усомнился, что украинская сторона пойдет на возобновление поставок воды в Северо-Крымский канал.