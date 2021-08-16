Эксперты туриндустрии рассказали про особенности посещения Израиля для россиян

Минздрав Израиля анонсировал сообщение об исключении РФ из «красного списка» с 16 августа. Однако въехать туда смогут далеко не все россияне. С чем это связано, рассказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев, сообщил Ura.ru.

«С одной стороны у нас не стабилизировалась ситуация с COVID-19, с другой — Израиль тоже переживает катастрофическую вспышку заболеваемости. Я предполагаю, что на этом этапе туристы не смогут путешествовать. Если полеты будут, то только для отдельной категории граждан», — отметил Мальцев.

Разрешение на полеты вышло буквально на днях, как дальше будут развиваться события, покажет время. По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, Израиль — это, в первую очередь, паломнические и экскурсионные туры, а также отдых на Красном море. Данное направление станет более доступным, когда появятся чартерные рейсы.