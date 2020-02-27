Эксперты: США выгодно говорить о военном превосходстве РФ

Военный эксперт Алексей Леонков отметил существование в США двух разных информационных волн. Одна из них утверждает абсолютное превосходство армии США, другая, напротив, пугает население российским и китайским оружием массового поражения.

Он подчеркнул, что Россия и Китай совершенствуют вооружение в плановом порядке, а не на волне гонки вооружений.

«Говорить о том, что в военном сегменте мы как-то Вашингтон обгоняем, не приходится. Военный бюджет у нас меньше, собственно, как и военных баз», — рассказал Леонков.

Он объяснил преимущество РФ разработанной технологией управляемого гиперзвука. Китай же превосходит Соединенные Штаты на море. Он укрепил флот и нарастил число кораблей.

«Если США заявляют, что Россия угрожает их безопасности, это означает, что власти страны просто собираются увеличить затраты на вооружение», — заявил Леонков.

По его словам, чем страшнее будет риторика о российской и китайской угрозе, тем большие средства можно будет перебросить в военный бюджет.

Политолог Алексей Мартынов связал заявления о военной мощи РФ и КНР с предстоящими президентскими выборами в США.

«Понятно, что одна из претензий к администрации действующего главы Белого дома заключается в обвинении в непомерных военных расходах, которые можно было пустить на развитие общества и рост благосостояния людей, но никак не на вооружение», — заявил эксперт.