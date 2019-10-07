Эксперты рассказали о США, Турции и курдах на севере Сирии

«На севере Сирии находится Свободная сирийская армия, состоящая из курдов, которую США вооружали, поддерживали, финансировали. Они осуществляли основные сухопутные операции по борьбе с террористами. Турция хочет отодвинуть их от границы, она считает их террористической организацией, которая курсирует через границу и организует в Турции всевозможные смуты. Турция хочет их отодвинуть, разоружить и взять под контроль. А США устраняются, бросают своего союзника, который помог им в борьбе с террористами», — пояснил Юрий Рогулев.

Он также рассказал, что курды живут на территории сразу нескольких государств: Сирии, Турции, Ирака, Ирана. В течение многих веков они пытаются создать свое государство. Они пытаются сделать это и в рамках Турции, и в рамках Сирии.

США отказались поддерживать турецкую военную операцию в Сирии Подробнее

«С одной стороны, их стремления понятны, с другой стороны, Россия выступает за территориальную целостность самой Сирии. Курды с американцами, а не с Россией в Сирии, потому что им посулили некую поддержку в борьбе за самостоятельность», — указал Рогулев.

По его словам, Турция опасается из-за скопления войск вблизи своих границ.

Семен Багдасаров указал, что наиболее опасной для курдов будет турецкая авиация. У них просто нет техники, способной атаковать на высоте свыше пяти тысяч метров.

Также Багдасаров напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не в первый раз заявляет, что начнет операцию против курдов, однако до реализации до сих пор не доходил. Курды в ответ обещают начать военные действия против Анкары на территории Турции, сообщил глава Центра изучения стран Ближнего Востока.