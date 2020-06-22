Эксперты рассказали о потерях мировой экономики из-за пандемии коронавируса

«Остановки производства в Китае, Европейском союзе и США оказали наибольшее воздействие на торговлю. В совокупности на эти страны приходится 63% мирового импорта и 64% экспорта производственно-сбытовых цепочек», — приводит слова специалистов «Газета.ru».

Отмечается, что сильнее всех сбой производственно-сбытовых цепочек отразился на развивающихся странах. Так как они полностью зависят от экспорта.

Специалисты также подчеркнули, что порядка 55% всех малых и средних корпораций понесли потери из-за коронавируса.