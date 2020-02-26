Эксперты рассказали, какие потери ждут ЕС из-за коронавируса

Число зараженных коронавирусом стремительно увеличивается. Ни карантины, ни закрытие границ, ни установка тепловизоров не помогают. Специалисты рассказали, что в Италии, Иране и Корее увеличилось число больных. Кроме того, первый случай заражения зафиксировали в Бразилии. Болен 61-летний житель страны.

Александр Ран, политолог, заявил, что коронавирус может сильно ударить по финансовой сфере Европы.

«В разных частях Европы царит паника. Я просто не припомню, чтобы власти закрывали из-за вируса целые границы. Поэтому впереди очень трудные недели и месяцы. Это громадный вызов для Евросоюза. Мне кажется, если серьезно на это все посмотреть, то этот вызов намного серьезнее, чем миграционная проблема, с которой Европа пять лет назад так по-настоящему и не справилась», — заявил политолог.

Андрей Нечаев, бывший министр экономики РФ, доктор экономических наук, предполагает, что «история с коронавирусом станет тем самым триггером, который запустит циклическую рецессию».