Эксперты рассказали, как рынок нефти переживет снижение цен

Артем Чен, старший аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, считает, что причина резкого падения спроса на нефть связана с режимом самоизоляции. Он предполагает, что в последующих месяцах ситуация немного стабилизируется.

По итогам всего года ожидается уменьшение спроса на 9,5 миллиона, цифра может увеличиться из-за возможных повторных вспышек эпидемии или более длительного закрытия границ в третьем квартале.

Другое агенство заявило, что мировой спрос на нефть во втором квартале может снизиться на 17,7 миллиона баррелей в сутки.

«Через несколько лет, когда мы будем смотреть на 2020 год, мы, возможно, увидим, что это был худший год в истории мирового рынка нефти. И в этом году второй квартал может расцениваться как худшая часть года, а худшим месяцем можно считать апрель. Можно его назвать „кровавым“ апрелем в истории нефтяной индустрии», — пояснил глава МЭА Фатих Бироль.