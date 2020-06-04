Эксперты рассказали, как пострадал рынок смартфонов во время пандемии

Пандемия коронавируса ударила по всем сферам, и рынок смартфонов — не исключение. В Европе он упал на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если основываться на данных на конец прошлого года, то сокращение составляет 23%.

Сообщается, что в Европе онлайн-магазины смогли справиться с последствиями пандемии с помощью агрессивной рекламой в сети. Офлайн-магазины же пострадали довольно сильно из-за закрытия торговых точек.