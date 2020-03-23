Эксперты рассказали, как оптимизировать экономику во время коронавируса

Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем, подчеркнул, что КНР смогла справиться с коронавирусом без вакцины. Так, на 81 тысячу зараженных людей, 72,5 тысячи выздоровели. Он уверен, что справиться с инфекцией Китаю помог именно карантин.

Пекин выкупил у иностранцев около 30% акций своих компаний, когда на биржевом рынке творится хаос. По словам экспертов, на скупке акций КНР обеспечила себе более 20 миллиардов долларов.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации, заявил, что в России сейчас также бушует рынок акций и скачет валюта. Но он уверен, что РФ, как и Китай, реагирует на внешние угрозы адекватно.

«Мои иностранные собеседники довольно высоко оценивают то, что происходит в России. Без, что называется, китайского массового пожертвования и железной дисциплины, в принципе Россия довольно адекватно реагирует на внешние угрозы. Что, собственно, и выразилось в том, что пандемия до нас пока не дошла», — отмечает Мухин.