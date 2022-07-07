Эксперты рассказали, как на России скажется исключение из ВТамО
Россия может стать первой страной, которую исключат из Всемирной таможенной организации (ВТамО). Эксперты рассказали, как это скажется на стране. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов заявил, что исключение страны никак не скажется на экспортно-импортных и транзитных операциях. По словам эксперта, подобные вопросы решают на межправительственном уровне.
Однако гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников выразил иное мнение. Он заявил, что подобный прецедент может негативно сказаться на России.
«Положительного ничего в этом нет. Любое исключение из чего-то — это ограничения международных практик, отношений. Мы и сейчас видим прерывание, блокировку перевозок, где—то ездят, где-то нет. Если продолжится движение на выход, отказ, скажем, от каких-то концептуальных норм, это плохо», — рассказал эксперт.