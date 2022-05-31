Экономист рассказал, как на Европе скажется нефтяное эмбарго

Европа планирует к концу 2022 года отказаться от российской нефти, которую поставляют морским путем. Таким образом Запад потеряет около двух миллионов баррелей в сутки. РИА ФАН сообщило, как это скажется на экономике стран Евросоюза.

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода заявил, что подобными поступками Запад лишь душит свою экономику. В подобных условиях стоимость нефти растет, из-за чего Россия получает те же средства за меньший объем поставок.

«Не исключено, что в середине июня баррель Brent вырастет в цене до 130 долларов за баррель. Россия уже зарабатывает больше денег при меньших объемах поставок энергоресурсов. Эта тенденция будет усиливаться на фоне разрастания структурных проблем экономики ЕС», — отметил эксперт.