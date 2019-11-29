Эксперты рассказали Грузии, как справляться с «российской гибридной агрессией»

Исследование проводилось вместе с Вильнюсским институтом политического анализа. Его создали при поддержке Фонда открытой Литвы, который принадлежит миллиардеру из США Джорджу Соросу.

По словам экспертов, Россия проявила разные стороны «агрессии» в отношениях с Литвой и Грузией.

Исследователи посоветовали воспользоваться опытом Литвы, чтобы справиться с внутренними кризисами в стране.

«Грузия и Литва подвергались гибридной агрессии России в виде бордеризации и распространения дезинформации соответственно», — отметили грузинские аналитики.

Эксперты также обратили внимание на то, что Вильнюс ответил «российской угрозе», объединив усилия с гражданами. По их словам, Тбилиси еще ни разу не использовал подобную тактику.

«Тактика бордеризации входит в стратегию России, направленную на подрыв суверенитета Грузии, в частности развития в стране демократии и независимой внутренней и внешней политики. Грузинское правительство осуждает бордеризацию, расценивая ее как преднамеренную провокацию, проводимую в целях дестабилизации, однако не располагает средствами, необходимыми для ее прямого сдерживания», — пояснили исследователи.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал выводы экспертов из Грузии. Он подчеркнул, что подобные заявления — это отработка антироссийского заказа спонсоров, которые хотят настроить общественность против России.

«Внешние силы ищут возможность обернуть внутриполитический кризис в стране в антироссийское русло. Ведь, несмотря на западный курс Грузии, жители республики пока не настроены против России. Иногда в российско-грузинских отношениях возникает напряженность, но она не вызывает сильного накала», — уточнил Шатров.