По данным пресс-службы РГО, «горная вершина пирамидальной​ формы​ с отметкой​ 774 м давно известна и нанесена на все​ топографические​ карты, но почему-то только сейчас вдруг​ ее „открыли“ представители некой туристической компании». Ученые также уточнили, что экспедиция на Урал, которую они планируют летом, никак не связана с изучением этой горы.

Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала, что у них с супругом театральным режиссером Константином Богомоловым нет общего бюджета. Она уточнила, что такая ситуация устраивает их обоих. Оба супруга хорошо зарабатывают, поэтому каждый из них финансово независим. Телеведущая уточнила, что какие-то вещи для дома они с Богомоловым покупают вместе. Походы в ресторан оплачивает Богомолов, а какие-то покупки, наоборот, исключительно на Ксении.