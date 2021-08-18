Эксперты прокомментировали высказывание Трампа о вертолетах США в Афганистане

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин и исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с RT объяснили высказывание экс-президента США Дональда Трампа об американских вертолетах в Афганистане. Трамп заявил, что вертолеты США Black Hawk, переданные Афганистану, теперь будут изучать Россия, Китай и другие страны.

Аналитики сошлись во мнении, что заявление Трампа не несет иной цели, кроме как в очередной раз покритиковать демократов.

«В отношениях Демократической и Республиканской партий господствует феномен Тома и Джерри… Все, что делает противоположная партия, критикуется. Даже если партии меняются местами, президент другой партии начинает вести политику, которую мог бы вести его предшественник, все равно его критикуют за это», — сказал Бышок.

Что касается самих вертолетов, эта техника не является новаторской и не представляет особой ценности для «изучения».

«Black Hawk — это, безусловно, один из лучших вертолетов, но это отнюдь не новинка — существует уже несколько десятилетий», — сказал Подберезкин.