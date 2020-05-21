Эксперты прокомментировали недовольство Украины из-за комментариев российских дипломатов

Михеев заявил, что хочет, «чтобы мы действительно вносили раскол в украинское общество, а не стремились сохранить стране независимость». Федоров добавил, что «если и есть вмешательство и силы, которые действительно воздействуют на политику Киева, то это точно не Москва».